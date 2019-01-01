مواجهة أصحاب الأرض أزمة المنتخب الإماراتي في كأس الخليج

تُعد هذه الخسارة العاشرة للأبيض في 19 مواجهة أمام منتخب البلد المنظم

يبدو أن المنتخب الإماراتي غير محظوظ في منافسات كأس الخليج، حيث خرج من النسخة الحالية أمام منتخب البلد المنظم (المنتخب القطري) في خليجي24.

وتُعد هذه الخسارة العاشرة للأبيض في 19 مواجهة أمام منتخب البلد المنظم، خسر فيها منتخب الإمارات 10 مرات وتعادل 5 مرات وفاز في 4 مباريات.

المثير في الأمر أن المنتخب الإماراتي اضطر لمواجهة نظيره القطري في الأربع مرات التي نظمت فيها قطر كأس الخليج وكانت أفضل نتيجة حققها الأبيض هي التعادل في المرة الثالثة التي نظمت فيها قطر خليجي17 في 2004 عندما التقى المنتخبان في دور المجموعات وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وفي الثلاث نسخ الأخرى التي نظمتها قطر، حقق العنابي الفوز 3 مرات، ففي أول نسخة تنظمها قطر وهي خليجي4 في 1976 فاز العنابي 3-1 وفي النسخة الثانية التي استضافتها قطر وهي خليجي11 في 1992 فاز العنابي بهدف نظيف وفي النسخة الرابعة التي نظمتها قطر وهي خليجي24 في 2019 فاز العنابي 4-2.

وعلى نقيض التفوق العنابي (كمنتخب منظم) على المنتخب الإماراتي، تفوق الأبيض كثيرًا عندما نظمت البحرين البطولة، فقد حقق منتخب الإمارات ثلاث انتصارات من انتصاراته الأربع (أمام منتخب البلد المنظم) على منتخب البحرين، وقد حدث ذلك عندما استضافت البحرين البطولة في خليجي8 عام 1986 حيث فاز المنتخب الإماراتي على البحريني 3-1 وفي خليجي14 في 1998 التي أقيمت بالبحرين فاز الأبيض الإماراتي بهدف ثم في خليجي21 في 2013 وفاز منتخب الإمارات على البحرين منتخب البلد المنظم للمرة الثالثة 2-1.

أما الفوز الرابع للأبيض الاماراتي على منتخب البلد المنظم فقد كان أمام الأزرق الكويتي في خليجي16 في 2003 وكان هو الفوز 2-0 هو الوحيد للإمارات على المنتخب الكويتي (كمنظم).

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وقد واجه المنتخب الإماراتي 5 مرات نظيره الكويتي عندما استضافت الكويت البطولة وفي المباريات الخمس فاز الأزرق 3 مرات والإمارات مرة واحدة وكان التعادل حاضرا في خليجي23 في 2017.