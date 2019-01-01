الكشف عن قرعة التصفيات الأولية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

شهدت قرعة التصفيات الأولية تقسيم الفرق على مجموعتين على النحو التالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أجريت منذ قليل قرعة التصفيات الأولية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال في المغرب، حيث تم تقسيم الفرق على مجموعتين.

وشهدت قرعة التصفيات الأولية تقسيم الفرق على مجموعتين على النحو التالي :

المجموعة الأولى: الزوراء العراقي - بطل الصومال - اتحاد طنجة المغربي - الرفاع البحريني

المجموعة الثانية: النادي البنزرتي التونسي - بطل جيبوتي - شبيبة ساورة الجزائري - بطل جزر القمر

وفيما يخص الدور المُقبل فأن القرعة ستُقام مساء اليوم الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودي، ومن المنتظر أن تّعرض على قناة أبوظبي الرياضية.

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وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم الفترة من 13 ديسمبر 2019 وحتى يناير 2020 لمباريات الدور ربع النهائي، فيما تلعب مباريات نصف النهائي في الفترة من 5 فبراير وحتى نهاية مارس 2020 والنهائي أحد أيام 18،17،16 أبريل المقبل على ملعب الأمير "مولاي محمد" بالعاصمة المغربية الرباط.