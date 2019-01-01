مهاجم نيجيريا: رفضت برشلونة لأنني أستحق ما هو أفضل

وفي النهاية برشلونة تعاقد مع بواتينج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أوديون إيجهالو، مهاجم المنتخب النيجيري وشانجهاي شينوا الصيني، أنه رفض عرضاً من برشلونة في يناير الماضي لأنه لا يريد أن يكون احتياطياً.

وتعاقد برشلونة في انتقالات الشتاء مع كيفن برينس بواتينج على سبيل الإعارة من ساسولو لسد العجز في الخط الأمامي للفريق.

وقال إيجهالو مع "بي بي سي": "وكيلي تحدث معي عن وجود اهتمام من برشلونة في يناير، كانوا يبحثون عن مهاجم ذو خبرة ويعرف الليجا والكرة الإسبانية".

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وأكمل: "المشكلة أنهم أرادوا توقيع عقداً لستة أشهر فقط وتحويلي لمهاجم احتياطي، من الجيد أن تعرف أن برشلونة مهتماً بك وهناك من كان سيذهب فوراً".

واستمر النيجيري: "مع كل الاحترام أنا سجلت 21 هدفاً وأحتل المركز الثاني في هدافي الدوري الصيني، أستحق ما هو أفضل من عقد مثل هذا، ولهذا انتقلت لشنجهاي".

وسبق لإيجهالو اللعب مع أودينيزي، غرناطة، وواتفورد قبل الانتقال إلى الدوري الصيني.