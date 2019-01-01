إسبانيول ردًا على بيكيه: ثروتنا لا تقدر بثمن

المدافع سخر من العديد صباح اليوم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رد نادي إسبانيول الإسباني، على تصريحات مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، الساخرة من النادي.

وسخر مدافع البلاوجرانا، من إسبانيول، قبل ديربي كتالونيا المرتقب عقب العودة من التوقف الدولي، غدًا السبت.

وقال بيكيه أنه يمتلك في البنك أموالاً أكثر من ميزانية إسبانيول الموسم الماضي.

ورد النادي من خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إلى جماهيرنا، فريقنا يقدم كل ما لديه كل يوم، 119 عامًا من التاريخ، الدقيقة الحادية والعشرين، الأكاديمية، احترامنا للخصوم، نحن قلوبنا زرقاء وبيضاء".

وواصل: "تلك هي ثروتنا التي لا تقدر بمال".

وتفوق برشلونة في مواجهة الدور الأول بالفوز خارج قواعده برباعية نظيفة.

فيما يأتي فوز إسبانيول الأخير على برشلونة في الدوري الإسباني إلى 2009.