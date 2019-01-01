ميلان يعود لديولوفو من جديد

اللاعب عاش فترة إيجابية بالماضي مع الروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان يريد أن يواصل تدعيم حط هجومه بإعادة التعاقد مع جيرارد ديولوفو، لاعب واتفورد، مرة جديدة بعد تألقه بالتجربة الأولى في ميلانو.

ولعب ديولوفو معاراً مع ميلان في الفترة ما بين يناير ومايو 2017 من صفوف برشلونة، ولكن النادي الكتالوني أعاده، ليبقى ستة أشهر ويرحل نحو واتفورد.

وقالت "كوريري" إن ليوناردو، المدير الرياضي لميلان، يريد الاستمرار في دعم خط هجوم الفريق بعد ضم كريشتوف بيونتك في الأيام الماضية من جنوى.

خاص جول | برشلونة يستهدف ضم ماتا من مانشستر يونايتد

تشيلسي يجتاز توتنهام ويلاقي مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو 🔥🏆



إليكم تقرير المباراة 🔢👇 pic.twitter.com/yxlDGCW8Ub — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

انتهت - إنتر يحسم صفقة جودين من أتلتيكو مدريد

وأشار التقرير أن ميلان سيعرض على واتفورد الحصول على لاعبه في صورة إعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل كما فعل في الماضي مع برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن ميلان يتحرك كذلك من أجل أوريليان تشواميني، لاعب بوردو الشاب، لدعم خط الوسط، والذي يقدر ثمنه في حدود عشرة ملايين يورو.

ويحتل ميلان حالياً الترتيب الرابع برصيد 34 نقطة في إطار سعيه للعودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.