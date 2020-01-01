من هو بابلو ماري؟ منقذ دفاع أرسنال الجديد

تعرف على كل ما يخص بابلو ماري، أحدث صفقات أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، أين سبق له أن يلعب وما هي الإضافة المتوقع أن يقدمها للجانرز..

أعلن أرسنال بصورة رسمية عن تعاقده مع بابلو ماري على سبيل الإعارة من فريقه فلامنجو وحتى نهاية هذا الموسم، في صفقة هامة للغاية بالنسبة لكتيبة المدرب مايكل أرتيتا.

هذه هي الصفقة الأولى والوحيدة التي أقدم النادي اللندني عليها في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، في تدعيم هام ومحوري لخط دفاع أرسنال الذي يُقاسي ظروفًا صعبة في الفترة الأخيرة.

لكن من هو بابلو ماري؟ ولماذا تعاقد معه أرسنال؟ في هذا التقرير نستعرض معكم كل ما يخص اللاعب الإسباني.

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من هو بابلو ماري؟

بابلو ماري هو لاعب إسباني وُلد في 31 أغسطس 1993 لديه 26 عامًا، يلعب في مركز قلب الدفاع، نشط في عدد كبير من الأندية الأوروبية إلى أن استقر به المطاف في السنة الماضية بفريق فلامنجو، ليكتب معه تاريخًا كبيرًا من الإنجازات.

بدأ ماري مسيرته مع عالم كرة القدم في فريق ريال مايوركا، ومنه انضم إلى جيمانستيك، قبل أن يخطو الخطوة الأكبر في مسيرته بالانضمام إلى مانشستر سيتي، ثم بدأ رحلة طويلة من الإعارات منذ عام 2016، انطلقت من بوابة جيرونا.

ومن جيرونا أرسله مسؤولو السيتي إلى بريدا الهولندي ثم إلى ديبورتيفو لاكرونيا، وفي نهاية المطاف بصيف 2019 تحديدًا، قام مسؤولو فلامنجو بشرائه من السيتي نظير 1.7 مليون يورو فقط.

22 مباراة في الدوري البرازيلي و6 في بطولة كوبا ليبارتادوريس هي محصلة مشاركاته مع كتيبة المدرب جيسوس بفلامنجو، وقد أحرز 3 أهداف بقميص النادي البرازيلي، مع تحقيقه للقبي الدوري والكوبا في إنجاز تاريخي لفريقه.

وبعد مباراتين عملاقتين قام بهما مع فلامنجو خلال بطولة كأس العالم للأندية، أصبح ماري مطلوبًا في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ليستقر في النهاية على الانضمام إلى أرسنال لنهاية الموسم مع وجود بند شراء.

الأندية التي لعب لها بابلو ماري:

الفريق الفترة المباريات عدد الأهداف التي سجلها ريال مايوركا 2011 - 2013 7 0 جيمانستيك 2013 - 2016 96 6 مانشستر سيتي 2016 - - جيرونا "إعارة" 2016 - 2017 9 0 بريدا "إعارة" 2017 - 2018 32 3 ديبورتيفو لاكرونيا "إعارة" 2018 - 2019 38 2 فلامنجو 2019 - 2020 30 3 أرسنال 2020 -

لماذا تعاقد أرسنال مع بابلو ماري؟

لم يكن توقيع أرسنال مع مدافع خلال السوق الشتوية الحالية مفاجئًا، بل على النقيض، فقد كان ضرورة ملحة في سبيل دعم الفريق الذي يُعاني بوضوح في هذا المركز.

أرسنال منذ بداية الموسم ولديه أزمة واضحة في قلبي الدفاع سواء من ناحية المستوى الفني أو من ناحية الإصابات، وقد يُفهم تدني الأداء من خلال معرفة أن الجانرز تلقوا 34 هدفًا خلال 24 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أن المدرب المُقال أوناي إيمري قد تعاقد مع ديفيد لويز في الصيف الماضي من أجل الدعم، لكن الدولي البرازيلي فشل فشلًا ذريعًا حتى الآن في تقديم أي إضافة تذكر، بل على النقيض بات من نقاط الضعف في ملعب الإمارات.

تدني مستوى شكودران موستافي وسوكراتيس، جعل المدرب الجديد مايكل أرتيتا يلجأ إلى الاعتماد على كالوم تشامبرز، غير أن القدر لم يكن رؤوفًا بالمدرب الواعد، وأصيب لاعبه بالرباط الصليبي وسيبتعد طويلًا عن الملاعب.

هذا إلى جانب إصابة الظهير الأيسر سياد كولاسيناك، والذي يُمكن الاعتماد عليه أيضًا كقلب دفاع، ووجود شكوك هو تيرني، فكان من الملح حقًا التعاقد مع مدافع بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد على جرانيت تشاكا كقلب دفاع وهو في الأصل متوسط ميدان.

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ما هي الإضافة المتوقعة من بابلو ماري لأرسنال؟

يُعد ماري واحدًا من أكثر المدافعين المبشرين في العالم نظرًا لما يمتلكه من قدرات رفيعة، وعلى الرغم من أنه ليس بالمدافع السريع، لكن دائمًا ما يُنظر له أنه صاحب عقل راجح سيكون مفيدًا للغاية في عملية بناء الهجوم لأرسنال.

في إسبانيا، نُظر إلى ماري على أنه قد يكون بمثابة جيرارد بيكيه جديد ولكن بالقدم اليسرى، من المعروف أنه لا يهاب اللعب أمام الكبار، لديه قدرة مميزة على افتكاك الكرة وعدوانية كبيرة إلى جانب مهارات بناء الهجمة ولعب الكرة على الأرض.

هذا ما يفتقده أرسنال بوضوح في الآونة الأخيرة، فموستافي ولويز رغم قدرتهما الجيدة على افتكاك الكرة، لكنهما يتسمان بالاندفاع المبالغ فيه، تمامًا على عكس ما يوصف به بابلو ماري من هدوء ورزانة.