فان دايك: جئت ليفربول لتحقيق البطولات

الهولندي يفوز ببطولة تلو الأخرى مع الريدز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، على أهمية فوز فريقه بكأس السوبر الأوروبي وما للأمر من تأثير إيجابي على عقلية الفريق.

ليفربول انتصر الأربعاء على تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل جانب في الأوقات الإضافية للمباراة.

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وقال فان دايك للمراسلين: "فوز مهم للغاية من أجل نمو وتطور الفريق، خصوصاً على الصعيد الذهني، لقد فزنا بالطريقة الصعبة".

وأضاف: "قبل وصولي كان هدفي هو الفوز بالبطولات، ولذا اتخذت قراري بالقدوم هنا، تستغل أي فرصة لتحقيق بطولة".

وواصل الهولندي: "الفوز بالبطولات يجعل فعل الأمر أسهل، نريد الانتصار بشكل أسهل، ولكن المهم هو الانتصار في النهاية".

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ويواجه فان دايك فريقه القديم ساوثامبتون السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.