من نادل في حانة إلى مجد الأبطال .. توخيل يروي معاناته!

توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يروي معاناته مع كرة القدم وإصابته الكبيرة التي حولته لنادل في أحد الحانات!

كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي عن تفاصيل معاناته كلاعب كرة قدم في شبابه، وتحوله لنادل في أحد الحانات بعد إصابته التي دفع فيها كل مدخراته.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" على لسانه، وأكد خلالها إنه تعلم الكثير في تلك الفترة، وذلك ساعده لاحقًا في حياته.

وقال توخيل: "ربما لم أكن مثل توم كروز في ذلك الوقت، لكنني شعرت بهذا، لقد كان علي أن أعمل وأبدأ طريقي من الأسفل".

وأضاف: "بدايتي في تلك الحانة كانت برفع صينية كبيرة مليئة بالكؤوس والزجاجات، وتعلمت كيف أرفعها على رأسي وهي ممتلئة بالمشروبات".

وأكمل: "عندما عملت هناك بدأت من الصفر، كنت أجمع الزجاجات في البداية وبعد عام ونصف أو أكثر أحد السقاة في الحانة".

وأردف: "في الوقت الذي تعرضت فيه للإصابة لم يكن التأمين الخاص بي جيدًا، ودفعت معظم أموالي في العلاج، وحاولت العودة للكرة".

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وصرح: "لقد تعلمت الكثير في تلك الفترة، كنت في أحد الأيام شابًا لديه مستقبله في كرة القدم، وفي اليوم التالي أصبحت أحد هؤلاء الذين يدخلون الحانات للسؤال عن أي عمل متاح".

وأنهى كلماته: "لقد كانت حياة مختلفة تمامًا، لقد كنت في حاجة للأموال كأي طالب، لكن ما حدث عزز ثقتي في نفسي بطريقة إيجابية".

جدير بالذكر أن ذلك هو نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي الذي يخوضه توخيل، بعد خسارته لنهائي الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد.