مانشستر سيتي يريد التخلص من محرز .. والسبب ثنائي إنجلترا!

تقرير إنجليزي صادم .. مانشستر سيتي يسعى للتخلص من رياض محرز.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن مفاجأة كبيرة في سوق انتقالات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده بيب جوارديولا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي يسعى لبيع الثنائي رحيم ستيرلينج ورياض محرز.

خبر رحيل ستيرلينج قد لا يكون مفاجأة كبيرة، حيث ابتعد اللاعب عن التشكيل الأساسي لبيب جوارديولا في الأسابيع الأخيرة.

لكن خبر رحيل رياض محرز هو المفاجأة الأكبر، حيث يحصل النجم الجزائري على الدقائق بشكل منتظم مؤخرًا، ويشيد به جوارديولا في كل مناسبة ممكنة.

لماذا يريد مانشستر سيتي رحيل محرز وستيرلينج؟

تأتي تلك الأنباء قبل ساعات قليلة للغاية من نهائي دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ النادي، والذي سيلعبه ضد تشيلسي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة رحيل الثنائي تأتي بشكل أساسي من أجل تمويل صفقات الفريق في الفترة المقبلة، حيث يسعى النادي لضم جاك جريليش من أستون فيلا وهاري كين من توتنهام.

من يريد ضم الثنائي؟

وأكدت أن نادي آرسنال مهتم بالحصول على خدمات الثنائي، لكن القيمة المادية لهما قد تكون عائقًا في طريقهما لملعب الإمارات.

كذلك يهتم ريال مدريد وبرشلونة برحيم ستيرلينج منذ سنوات، لكن ذلك الاهتمام لم يتحول لأي شيء جدي في السنوات الماضية.

ما هي أرقام محرز في مانشستر سيتي؟

لعب النجم الجزائري في 141 مباراة مع مانشستر سيتي في كل البطولات حتى الآن منذ أن جاء من ليستر سيتي.

اللاعب سجل 48 هدفًا وصنع 38 تحت قيادة بيب جوارديولا، بالرغم من عدم لعبه بانتظام رفقة الفريق.

جدير بالذكر أن هاري كين كان قد طلب الرحيل بشكل رسمي عن صفوف فريق توتنهام قبل أيام، لكن رحيله لأحد الفرق داخل إنجلترا سيكون في منتهى الصعوبة.

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