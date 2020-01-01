من رحم المعاناة يأتي النجاح .. كيف تجبر إصابة فان دايك ليفربول على التحسن؟

كيف يمكن لليفربول أن يستفيد من خسارته الفادحة بإصابة فيرجيل فان دايك في الركبة وغيابه لفترة طويلة؟

لو توجهت لجماهير ليفربول وسألتهم ما هو النبأ الأسوأ الذي حدث لكم في السنوات العشر الأخيرة، بكل تأكيد ستكون خسارة لقب الدوري في 2014 و2018 ضمن الإجابات.

بالإضافة للخروج من أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم، وخسارة النهائي أمام ريال مدريد في العام الذي سبقه.

لكن بكل تأكيد أن أحد هؤلاء الجماهير سيقول لكم أن إصابة فيرجيل فان دايك في الركبة تعد واحدة من أسوأ الأحداث في العقد الأخير.

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قطعة ناقصة وفارق واضح

قبل قدوم فيرجيل فان دايك لليفربول رأى الجميع الهشاشة الدفاعية الواضحة في دفاع كتيبة يورجن كلوب وكيف أثرت في مشوار الفريق في عدة بطولات.

لكن بمجرد وصول النجم الهولندي ظهر الفارق الواضح لوجود قلب دفاع من الطراز الأول في فريق يملك الأفضل في كل مركز.

قبل وصول فان دايك كان ليفربول مثل السيارة التي تملك محرك خارق، نصفها الأمامي يملع والخلفي متهالك، حتى غير الهولندي الخضم من كل ذلك.

التخلص من تبعية فان دايك

كما كان الحال في ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو، وكما هو الحال في برشلونة مع ليونيل ميسي خلال آخر عامين كان ليفربول تابعًا بشكل كلي لوجود فيرجيل فان دايك في الدفاع.

لو كان فان دايك في حالة جيدة ذلك سيعني بالضرورة أن الفريق يقدم مباراة رائعة، ولو تراجع الهولندي تبدأ الشكوك تتسرب للفريق كله بالرغم من اختلاف مركزه ومهامه تمامًا عن ميسي ورنالدو.

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ربما تأتي تلك الإصابة كفرصة ليورجن كلوب وفريقه أن يبدأوا في التخلص من تبعية فان دايك وإيجاد حلول مختلفة يستطيع الفريق من خلالها الظهور بشكل طيب على المستوى الدفاعي.

بدائل متاحة

بعيدًا عن سوق الانتقالات الذي لن يكون متاحًا أمام ليفربول قبل شهرين والكثير من المباريات الهامة، يملك الفريق عدة خيارات لتكون بدائل في الفترة المقبلة.

أبرز تلك الخيارات تتمثل في الثنائي الجاهز بالفعل جو جوميز، والذي بدأ في تقديم مستويات طيبة مؤخرًا وثبت أقدامه مع الفريق، ومعه جويل ماتيب صاحب الخبرة الكبيرة بالرغم من تذبذب مستوياته على طول الخط.

هناك أيضًا اللاعب الشاب سيب فان دين بيرج صاحب الـ 18 عامًا والذي بالتأكيد سيحصل على الكثير من الفرص في الفترة المقبلة.

ليفربول لديه أيضًا فابينيو الذي لعب في ذلك المركز تحت قيادة يورجن كلوب، وظهر بشكل طيب وظهر الدفاع جيدًا نوعًا ما في وجوده.

توفير الكثير من الأموال

لو نجح سيب فان دين بيرج في تقديم مستويات مميزة خلال الفرص التي سيحصل عليها سيكون هو البديل والشريك المنتظر لفان دايك عند عودة الأخير من الإصابة.

ذلك سيتسبب بشكل مباشر في توفير الملايين لليفربول الذي ارتبط طوال الأشهر الماضية بضم كوليبالي من صفوف فريق نابولي.

ميزة غياب فان دايك لتياجو

غياب فان دايك ربما يقيد فابينيو في مركز قلب الدفاع، وهو ما يترك المركز رقم ستة في الملعب متاحًا أمام الإسباني تياجو ألكانتارا.

في الأسابيع الماضية رأينا كلوب يغير مركز تياجو أكثر من مرة من المركز رقم ستة إلى المركز رقم ثمانية لتحريره من المهام الدفاعية.

آخر مرة حدث فيها ذلك كان أمام إيفرتون، لكن بدلًا من تحرير تياجو فقد النجم الإسباني الكثير من بريقه في ذلك المركز وأصبح عاجزًا عن صناعة الفرص الخطيرة.

لا شك أن تياجو أفضل في مركز رقم ستة عما هو عليه في مركز ثمانية، والأفضل لليفربول أن يتحمل تياجو بعض الأعباء الدفاعية ويصنع الفرص لفريقه على ألا يتحمل أيًا منها ويفقد الفريق هذا الكم من الفرص المحتملة التي كان ليصنعها بفضل وجوده في مركز يسمح بالتواجد بالخلف له برؤية الملعب بشكل أوسع.

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في هذه الحالة سيكون على كلوب أن يدفع بلاعب آخر يقوم بالمهام الدفاعية بجوار تياجو ويحرره قليلًا لكن ليس بشكل كلي، مثل نابي كيتا على سبيل المثال.

الأفضل هو من يحقق أقصى استفادة من كل حدث

لأن ليفربول يعد حاليًا ضمن الفرق الأفضل في العالم وهو بطل الدوري الإنجليزي سيكون عليه تطبيق قواعد أفضل الفرق في كل مكان.

ليس فقط في كرة القدم، فدائمًا الأفضل في كل مجال هو من يحاول الاستفادة قدر الإمكان من أي حدث يقع له سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا.

الإصابة وقعت بالفعل، والبكاء عليها لن يفيد لذلك على كلوب أن يبحث فورًا عن الحلول ويبدأ في تطبيقها بشكل تجريبي حتى يصل للحل المثالي، ويحقق الاستفادة القصوى من إصابة فان دايك.