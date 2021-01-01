"من حق صلاح أن يغضب، وأرقامه تتحدث عن نفسها"

بول ميرسون نجم آرسنال المعتزل يتحدث عن محمد صلاح ومستواه في ليفربول يؤكد أن رحيله لن يحل المشاكل.

أشاد بول ميرسون نجم فريق آرسنال المعتزل بالمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وبما يقدمه من مستويات رفقة الريدز رغم تراجع الفريق.

جاء هذا في مقاله الأسبوعي بصحيفة "صنداي ستار"، وأكد خلاله أن الفريق لن يتحمل رحيل محمد صلاح عن صفوفه بأي سعر.

وكتب ميرسون: "لا يمكن لليفربول أن يتحمل خسارة محمد صلاح، هو لا يقدر بثمن بالنسبة لهم، وهو هداف الدوري الإنجليزي ويلعب على الجناح".

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وأضاف: "هو يقوم بكل ذلك بينما الفريق يعاني، ولا أرى أنه يقوم بأي شيء بشكل سيئ، وسجله التهديفي يتحدث عن نفسه".

وأردف: "ربما هناك بعض الأحاديث حول رحيله، لكن لو كنت من ليفربول لم أكن لأتركه يرحل، حتى لو كان كلوب يريد أن يغير بعض الأمور، عليه أن يفعل ذلك برحيل فيرمينو ربما وليس صلاح".

وأكمل: "أنا أعرف أن صلاح مستاء من ذلك اليوم عندما غيره كلوب، ولديه الحق في ذلك، فالفريق كان في حاجة لهدف، ولا يمكن تغيير صلاح في ذلك الموقف، لو أراد حقًا أن يرحل فسيكون من الصعب أن يدفع أي فريقه قيمته، لكن لماذا يرحل؟ أعتقد أنه سيبقى في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن محمد صلاح سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بسبب خلافاته مع يورجن كلوب وساديو ماني.