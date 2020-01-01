لماذا توقف بث حلقات لقاء منصور البلوي على قناة 24 سعودي الرياضية؟

قامت قناة 24 سعودي الرياضية بإيقاف بث حلقات لقاء منصور البلوي، رئيس الاتحاد الأسبق بدون مقدمات، مما أثار جدلًا كبيرًا في هذا التقرير نتعرف على الأسباب

أصبح منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السابق، هو حديث الساعة في كرة القدم السعودية، بعدما تم إيقاف حلقات لقاء له على قناة 24 سعودي الرياضية.

ويُعد البلوي واحدًا من أهم رؤساء الاتحاد عبر تاريخه، حيث تمكن من قيادة الفريق للتتويج بالعديد من البطولات، حيث حصد دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وتوج بالدوري السعودي وكأس ولي العهد، وغيرها من الألقاب.

العميد حاليًا لا يعيش أفضل فتراته، ففي آخر موسمين لم يُفارق النمور المراكز المتأخرة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع أزمات إدارية وفنية كبيرة داخل الفريق الجداوي.

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شخصية البلوي من الشخصيات المحورية في كرة القدم السعودية بشكل عام، وقد كان اللقاء يكشف فيه الكثير من الخبايا والتفاصيل الدقيقة، مما زاد من علامات الاستفهام حول أسباب إيقاف استكمال البث.

ماذا قال منصور البلوي في لقائه مع قناة 24 سعودي الرياضية؟

تحدث البلوي في حواره عن الأسباب التي أدت إلى تركه لرئاسة الاتحاد، وقد كشف تفاصيل كانت غير متوقعة أثارت ضجة كبيرة للغاية.

وفي تصريحاته لقناة “24 الرياضية”، ضمن حوار خاص سيتم بثه على أيام، أكد البلوي أن شخصية هلالية كانت تتولى منصب هام، تسببت في ابتعاده، مشيرًا إلى إنه لم يكن من أصحاب السمو الملكي.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق، إلى أنه قام بتقديم استقالته، بسبب المكالمة الهاتفية التي تلقاها من أحد الأشخاص الذي طلب منه ذلك.

طالع بقية التصريحات من هُنا

لماذا توقف بث لقاء منصور البلوي مع قناة 24 سعودي الرياضية؟

أعلنت قناة 24 سعودي الرياضية مساء الخميس وبشكل مفاجئ إيقاف بث حلقات الحوار الخاص الذي تم تسجيله مع منصور البلوي، دون الكشف عن الأسباب وراء ذلك.

الحوار كان من المقرر أن يتم بثه على حلقات عدة، بداية من التاسعة من مساء الخميس، اكتفت القناة بالتنويه عنه بفيديو قصير به تصريحات مختطفة من الحوار، لكنه تسبب في منع إذاعة أي من حلقات الحوار.