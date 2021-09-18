منزل أحلام وعملية جراحية .. موقف مبهر لتوخيل تجاه خادمته في باريس

عمل إنساني رائع للمدرب الألماني

لفتة إنسانية رائعة قام بها توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، بعدما قام بمساعدة خادمته الخاصة عن طريق علاج ابنها.

المدرب الألماني قرر الدفع من جيبه الخاص، بعدما علم أن طفلها بحاجة إلى أموال من أجل القيام بعملية جراحية عاجلة.

متى قام توخيل بهذا التصرف؟

صاحب الـ48 سنة قضى عامين بصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعاش في أحد الأحياء المشهورة بالعاصمة باريس.

وبعد وصوله إلى المدينة قام هو وزوجته بالاستعانة بخادمة فلبينية من أجل إدارة أعمال المنزل بشكل كامل.

السيدة كانت تعمل بجد وجعلت نفسها متاحة في كل الأوقات التي احتاجتها فيها عالة توخيل، ليعلم الأخير بعدها أنها تحاول تمويل عملية جراحية في القلب من أجل ابنها.

صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن توخيل لم يتردد في دفع أموال العملية بشكل كامل، لتتم بنجاح ويتعافى الطفل، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك.

ماذا فعل توخيل أيضًا للخادمة؟

الموقف الإنساني لتوخيل لم يتوقف عند ذلك، بل قالت السيدة إنه خلال إحدى المحادثات بينهما أوضحت أنها تحلم بشراء منزل في الفلبين حيث يمكنها التقاعد والعيش مع أسرتها.

ورغم رحيله عن باريس سان جيرمان، إلا أن توخيل لم ينس ما قالته مدبرة المنزل، حيث قام بمساعدتها أيضًا على شراء منزل أحلامها للتفرغ للعيش فيه بوطنها مع عائلتها.

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