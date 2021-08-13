توخيل ساخرًا: إدارة تشيلسي رفضت ضم ليفاندوفسكي وهالاند

الألماني يمازح الصحافة..

سخر المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل من الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع الثنائي إرلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي خلال الميركاتو الصيفي الراهن.

وكان تشيلسي قد أبرم صفقة وحيدة وهي التعاقد مع مهاجم إنتر روميلو لوكاكو نظير 115 مليون يورو، في الوقت الذي قيل أنه حاول كثيرًا ضم هالاند.

وخلال المؤتمر الصحفي لأولى مواجهات البلوز في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، سُئل توخيل حول ضم هالاند وليفا، وأتى رده ساخرًا ونافيًا لكل تلك الأنباء.

المدرب الألماني قال ساخرًا "نعم، لقد حاولنا التوقيع مع هالاند ولوكاكو وأردنا أن يكون خلفهم ليفاندوفسكي بالرقم 10. للأسف الإدارة لم تسمع لنا وجلبت لوكاكو فقط".

كما أضاف "نعم، لقد أهدرنا الكثير من الفرص" ثم أكمل سخريته متذكرًا انضمام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان "لهذا السبب تجدني مستاء للغاية ولا أريد الاستمرار".

تشيلسي رفض التعاقد مع ليفاندوفسكي!

وتابع "في الحقيقة كانت لدينا رغبة في ضم مهاجم بمواصفات معينة ونحن سعداء للغاية بعقلية وموقف المجموعة، أردنا أن تظل الأمور على هذا النحو".

وأتم توخيل حديثه بقوله "أردنا أن نكون واثقين للغاية من خلال صفقة لوكاكو، هناك دائمًا شكوك بشأن الانتقالات لكننا واثقون جدًا من روميلو لأنه يعرف النادي وما يدور حوله تشيلسي".

ويلتقي تشيلسي يوم السبت مع كريستال بالاس خارج الديار في ديربي لندني مصغر، وبعد أيام من تحقيق لقب السوبر الأوروبي بالتغلب على فياريال بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن لوكاكو لن يتواجد أمام كريستال بالاس لوجوده في فترة العزل حاليًا، ليضطر توخيل للاعتماد إما على تيمو فيرنر أو المنبوذ من قبله، تامي أبراهام.