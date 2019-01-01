منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا الودية

منتخب مصر يستعد لكأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يخوض منتخب مصر تدريبين اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة غينيا الودية، المقرر إقامتها غدًا الأحد، قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب مصر قد واجه تنزانيا وديًا وفاز عليه بهدف دون رد، الخميس الماضي، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، أحرزه أحمد المحمدي.

ويسعى منتخب مصر للتجهيز جيدًا وتلافي أخطاء مواجهة تنزانيا أمام غينيا، خاصًة هي البروفة الأخيرة قبل منافسات البطولة.

وظهر منتخب مصر بشكل مقلق للجماهير المصرية أمام تنزانيا، حيث هاجم البعض خطة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

وتضم قائمة الفراعنة 23 لاعبًا من أجل الحلم الأفريقي والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج الإفريقية خلال العام الحالي على أرضه ووسط جماهيره.

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ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي، الجمعة المقبل، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديموقراطية.