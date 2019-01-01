رسميًا - محمد صلاح يغيب عن مواجهتي كينيا وجزر القمر

نجم الريدز وصل صباح اليوم إلى الإسكندرية، لكن بأخبار غير سارة

تأكد بشكل رسمي غياب محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي الفراعنة المقبلتين أمام كينيا وجزر القمر.

الفراعنة يستضيفون نجوم هارامبي في 14 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ثم يطيرون لمواجهة جزر القمر في 18 من الشهر نفسه، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وأوضح الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا، عدم جاهزية صلاح للمشاركة، بعد خضوعه كشف طبي وإجرائه لفحوصات طبية مكثفة.

وعقد حسام البدري؛ المدير الفني، جلسة مع محمد بركات؛ مدير المنتخب، وأبو العلا وصلاح، أكد خلالها على أسفه على غياب اللاعب، حيث كان يتمنى مشاركته لولا الظروف الطبية، التي يحتاج على إثرها لفترة علاج.

نجم الريدز وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر المعسكر ببرج العرب بالإسكندرية، لكنه اكتفى بمتابعة المران عبر مقاعد البدلاء، حيث ظهر رابطًا قدمه بجبيرة.

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وكان صلاح قد خرج مصابًا خلال مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي أول أمس الأحد، ضمن الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ27 عامًا تمكن من تسجيل الهدف الثاني للريدز في المباراة من رأسية رائعة، وانتهى اللقاء بفوز رفاقه بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب أنفيلد.

الفوز أمّن انفراد كتيبة يورجن كلوب بالصدارة برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن السيتي، صاحب الوصافة بـ26 نقطة.

يذكر أن الفراعنة أوقعتهم القرعة في المجموعة السابعة بالتصفيات رفقة منتخب توجو، بجانب كينيا وجزر القمر.

وتعد مواجهة كينيا هي المباراة الرسمية الأولى للمنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري، والذي تولى المسؤولية خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري.

مصر خاضت مباراتي وديتين مع البدري أمام بتسوانا وليبيريا، فازت بهما بهدف وحيد في كل منهما.