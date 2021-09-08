ذكاء سلمان الفرج؟ .. "هي فقط فوض تكتيكية!"

لاعب وسط الهلال شارك بصورة أساسية مع السعودية خلال مواجهة عمان، لكن هناك انقسام حول ما قدمه

يرى فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، أن ما قدمه المنتخب السعودي بالأمس خلال مواجهة عمان، يعد فوضى تكتيكية، مؤكدًا أن اللاعبين لم يلتزموا بطريقة اللعب المحددة على مرأى ومسمع من الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للفريق.

الأخضر السعودي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام عمان بهدف نظيف، سجله صالح الشهري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

هذا الفوز رفع رصيد كتيبة رينارد إلى النقطة السادسة في وصافة المجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن أستراليا؛ صاحبة الصدارة، فيما تجمدت عمان في المركز الثالث بثلاث نقاط.

"الفرج ذكي جدًا رغم أنه لم يكن بحالة ممتازة"

الإعلامي الرياضي خالد الشنيف أشاد بما قدمه سلمان الفرج؛ لاعب وسط الأخضر، طوال المباراة، مشددًا على أن تحركاته كانت مميزة وتمكن من خلالها من اختراق دفاعات الخصم، رغم ابتعاد عن مستواه.

وقال الشنيف، خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب SBC": "الفرج لاعب من أذكى اللاعبين، هو في بداية المباراة، وجد مشكلة موجودة فذهب للجانب الأيمن، لاستغلال مناطق الفراغ الموجودة في منتخب عمان، كان يتبادل المركز مع فهد المولد".

وتابع: "عند مشاهدة هدف المباراة، عليكم تتبع تحركات الفرج، كان يتحرك يمينًا في الشوط الأول تحديدًا، لكنه ذكي جدًا وقرأ المنافس بصورة مميزة، فتمركز في المكان السليم، لم يكن في حالته الممتازة، لكنه بتمريرة صنع الفارق، والسبب اختيار المكان المناسب".

"ما هي إلا فوض تكتيكية!"

الهريفي خالف الشنيف الرأي، معتبرًا أن ما فعله الفرج في اللقاء بمثابة الفوضى التكتيكية وتغيير غير مبرر لطريقة اللعب.

وكتب نجم العالمي الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اخوي خالد .. كنت اعتقد انك الوحيد الذي راح يتكلم بماحدث في المباراة لوجود اعداد وللقطات والاهم هو ( الفكر الفني الحقيقي ) لتنقله للمشاهد بكل صدق!

"المنتخب دخل مباراة اليوم والماضية بطريقة 4-2-3-1 لكن للاسف ماحدث في مباراة عمان هي فوضى تكتيكية امام هيرفي من قبل اللاعبين حيث شاهدنا طول المباراة ان الفريق يلعب 4-4-2 بتواجد كنو والمالكي والطرف الايمن الفرج والايسر سالم وامامهم المولد والشهري .. ولا هو موضوع ياخذ المكان السليم !! بقدر انه لا ينفع يلعب 10 لانه لايريد يعطي ظهرة الباب ولا يحب ان يستلم في الكثافة العددية اضافة ال سالم الدوسري اللي يحب يدخل لعمق دائما ويتحرك بحرية داخل الوسط اكثر من اللعب على الطرف لانه لاعب حركي ولياقي ولديه حلول وكملت بوجود المولد والشهري في الامام والدليل الهدف".

واختتم: "بدال ذلك صرت تقول لاعب ذكي ويأخذ المكان المناسب .!؟، تقبل مروري واختلافي".

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