خروجه كشف المستور .. كيف أنقذ عبد الإله المالكي السعودية أمام عمان؟

لاعب الوسط خرج قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق

يوم جديد من الفرحة بالمنتخب السعودي، الذي يسير بخطوات ثابتة نحو نهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز خارج أرضه أمام عمان بهدف نظيف.

الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، انتصر الليلة بهدف وحيد سجله صالح الشهري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وقبلها بأيام كان قد افتتح المشوار بالفوز أمام فيتنام بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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مباراة الليلة لم تكن بالمستوى المتوقع من الأخضر، اختلف الجميع حول التقييم الفني للمنتخب بشكل عام، لكن ما اتفقوا حوله هو أن لاعب الوسط عبد الإله المالكي هو نجم المباراة، وفقًا للتقييم الرقمي.

المالكي شارك لمدة 87 دقيقة من عمر المباراة، قبل أن يخرج وينزل علي الحسن بدلًا منه، وهنا ظهرت ثغرة الأخضر في وسط الملعب، إذ تمكن أصحاب الأرض من الوصول لمرمى السعودية بأكثر من فرصة منذ خروج المالكي لولا تألق حارس المرمى محمد العويس.

ماذا قدم المالكي في المباراة؟

من الناحية الدفاعية، كان لاعب وسط الاتحاد أفضل لاعبي فريقه، وهو ما ظهر جليًا بعد خروجه، إذ أنه أوقف أربع هجمات لعمان، بجانب شتت الكرة من منطقة الجزاء ثلاث مرات، فيما تصدى لتسديدة واحدة.

بالمواجهات الثنائية، تفوق المالكي على لاعبي الخصوم تسع مرات، فيما خسر ست مواجهات، بينما تفوق في الالتحامات الهوائية بنسبة 100%.

أما تمريراته فمرر الكرة 43 مرة، منها 38 ناجحة بنسبة دقة 88.4%، ومنها 28 في وسط ملعب الخصم.

من الناحية الهجومية، سدد تسديدة واحدة، فيما خلق فرصة محققة لزملائه، لكن لم يتم ترجمتها إلى هدف.

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