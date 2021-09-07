جناح الهلال شارك أساسيًا خلال مواجهة السعودية وعمان، لكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة

لام الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر على سالم الدوسري؛ جناح المنتخب السعودي، أنانيته خلال مواجهة عمان، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة ستجعله يخسر مكانه بالتشكيل.

الأخضر السعودي حقق الفوز، اليوم الثلاثاء، خارج أرضه، أمام المنتخب العماني بهدف نظيف، سجله صالح الشهري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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الدوسري شارك أساسيًا في المباراة ولمدة 90 دقيقة كاملة، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه، مما دفع الصقر لتوجيه عتاب له.

وكتب الصقر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سالم الدوسري أنت لاعب كبير ونجم نحبه ونخاف عليك ولا نريد أن نخسرك لقاء اليوم يا كابتن كنت أناني وغير متعاون مع زملائك".

وأضاف: "تعودنا منك اللعب الجماعي وصناعة الفرح... القادم أجمل يا محبونا".

سالم الدوسري أنت لاعب كبير ونجم نحبه ونخاف عليك ولا نريد أن نخسرك لقاء اليوم يا كابتن كنت أناني وغير متعاون مع زملائك … تعودنا منك اللعب الجماعي وصناعة الفرح… القادم أجمل يا محبونا — ضيف الله الصقر (@daif_alsagar) September 7, 2021

يذكر أن الفوز أمام عمان رفع رصيد المنتخب السعودي إلى النقطة السادسة في وصافة المجموعة الثانية، متأخرًا بفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي؛ صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان الأخضر قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على أرضه أمام فيتنام بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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