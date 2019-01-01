عبد الإله المالكي يعود لتدريبات السعودية في أوزباكستان

المباراة يوم الخميس القادم

أجرى منتخب السعودية تدريبه الثاني في العاصمة الأوزبكية طشقند مساء اليوم الثلاثاء بعد وصوله البلاد يوم الأحد الماضي استعدادًا لمواجهة أوزباكستان يوم الخميس القادم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وشهد التدريب عودة لاعب وسط الاتحاد عبد الإله المالكي بعد تعافيه من نزله البرد التي أبعدته عن مران الأمس، فيما واصل مدافع النصر عبد الله مادو تدريباته الخاصة.

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وبدأت الحصة التدريبية مساء اليوم على ملعب لوكوموتيف بحركات الإحماء ثم تمارين التمرير وكان الختام بمناورة تكتيكية، ومن المقرر أن يُجري الأخضر تدريبه الأخير يوم غدٍ الأربعاء وسيكون على ملعب باختكور الدولي الذي ستقام عليه المباراة.

وضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد 25 لاعبًا لخوض المباراة أمام أوزباكستان ثم اللقاء الودي أمام باراجواي في الـ19 من نوفمبر الجاري، وقد استبعد من المنتخب فيما بعد عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي لمعاناته في إصابة عضلية في الساق.

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم تفوقت على سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف.