ويلهامسون: عشقت الهلال منذ اللحظة الأولى، وأوراوا ريدز فاجأني

نجم الهلال السابق يختار كذلك أفضل مدرب ولاعب عاصره في الفريق

قال كريستيان ويلهامسون نجم الهلال السابق أنه عشق الفريق منذ اللحظة الأولى التي ارتدى فيها قميصه، مؤكدًا أن الانسجام مع الحياة وكرة القدم السعودية لم يكن سهلًا واحتاج لبعض الوقت.

النجم السويدي السابق حل ضيفًا على برنامج صدى الملاعب المذاع عبر فضائية أم بي سي السعودية، وقد تحدث عن نهائي دوري أبطال آسيا مؤكدًا أن فريق أوراوا ريدز كان أضعف كثيرًا مما تخيل، وأن ذلك مثل مفاجأة بالنسبة له.

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الهلال كان قد هزم الفريق الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجددًا في موقعة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد نادي أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

ويلهامسون أكد خلال تصريحاته أن الهلال أهدر فرصة حسم النتيجة واللقب مبكرًا بإهداره الكثير من الأهداف المحققة، لكن مشددًا في نفس الوقت على أن حظوظ الفريق كبيرة جدًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 .

واختار ويلهامسون المدرب البلجيكي إيريك جيريتس كأفضل من عمل معه في السعودية، فيما أكد أن ياسر القحطاني مهاجم الهلال هو أفضل لاعب لعب بجانبه في الدوري السعودي.

وحين سُئل عن أفضل محترف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا، قال أنه عمر السومة مهاجم الأهلي وتمنى انتقاله للهلال، موضحًا أن أصعب مبارياته كانت ضد مانشستر يونايتد والأهلي.

يُذكر أن ويلهامسون ارتدى قميص الهلال خلال الفترة من 2008 حتى 2012 وقد سجل 35 هدفًا وصنع 25 خلال 79 مباراة في جميع البطولات.