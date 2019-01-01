رسميًا - استبعاد عبدالفتاح عسيري من قائمة السعودية

معسكر الأخضر ينطلق غدًا الأحد بالرياض

اضطر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعاد عبد الفتاح عسيري؛ لاعب وسط الأهلي، من معسكر الأخضر المقبل.

الأخضر يستعد لاستئناف مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بملاقاة أوزباكستان في 14 من نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة باراجواي وديًا في 19 من الشهر نفسه

رينارد يعلن قائمة السعودية استعدادًا لأوزبكستان وباراجواي

وجاء قرار استبعاد عسيري، إثر معاناته من الإصابة، حيث أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي إصابته في عضلة الساق.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر كتيبة رينارد غدًا الأحد، في مدينة الرياض، على أن يتجه بعدها الفريق إلى العاصمة الأوزبكية "طشقند".

يذكر أن المنتخب السعودي خاض ثلاث مباريات حتى الآن في التصفيات، حيث تعادل أمام اليمن وفلسطين وفاز أمام سنغافورة.

وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط بفارق نقطة وحيدة عن أوزباكستان صاحبة الصدارة.