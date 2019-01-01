من هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل؟

مر على تاريخ كرة القدم البرازيلية ومنتخب البرازيل العديد من الأساطير الهجومية، أبرزهم بيليه ورونالدو وروماريو، فمن هو الهداف التاريخي لمنتخب السامبا؟

منتخب البرازيل الملقب بكرة السامبا لم يكتف بالفوز بالبطولات وخاصة كأس العالم بل جمع النتائج مع الأداء الجميل الممتع، ولذا ليس مدهشًا تقديمه للعالم بعضًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

المنتخب المتوج بكأس العالم 5 مرات صنع لنفسه اسمًا يقترن بكرة القدم الهجومية الممتعة في القرن العشرين، كرة القدم المعتمدة بقوة على المهارات الفردية والمبادرة الهجومية.

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والأهداف بالتأكيد هي الشيء الأكثر متعة لدى نجوم منتخب البرازيل، وكلما كان الهدف أجمل كان أفضل.

لكن من هو هداف البرازيل التاريخي؟ جول يُلقي نظرة على الأمر ..

من هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل؟

يتصدر بيليه قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفًا خلال 92 مباراة، ويليه رونالدو بـ62 هدفًا سجلهم خلال 98 مباراة.

نيمار ورغم أنه مازال في منتصف مسيرته الكروية قريب من رونالدو بإحرازه أكثر من 60 هدفًا، وهو اللاعب الوحيد الممارس للعبة حاليًا القريب من أن يُصبح الهداف التاريخي للبلاد.

بطل أيندهوفن وبرشلونة وفاسكو دي جاما، روماريو، هو أحد المهاجمين العظماء في تاريخ البرازيل وقد سجل بقميص السامبا 55 هدفًا خلال 70 مباراة.

لاعبون آخرون من البرازيل تميزوا باللمسة الحاسمة أمام المرمى مثل زيكو بأهدافه الـ48 خلال 71 مباراة، بيبيتو بـ39 هدفًا خلال 75 مباراة وريفالدو بـ35 هدفًا خلال 74 مباراة.

رونالدينيو نجح في إحراز 33 هدفًا خلال 97 مباراة للبرازيل وسجل جارزينيو نفس العدد لكن خلال عدد أقل من المباريات بلغ 81 مباراة.

أدمير سجل 32 هدفًا خلال 39 مباراة للسيليساو خلال الأربعينات والخمسينات، فيما توستاو سجل 32 هدفًا خلال 54 مباراة.

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من هو أفضل لاعب في تاريخ البرازيل؟

ربما بيليه هو أفضل هداف في تاريخ البرازيل، لكن من هو أفضل لاعب برازيلي في التاريخ؟

إجابة هذا السؤال في النهاية هي مسألة رأي، لكن هناك حجج قوية لجعل بيليه أفضل من ارتدى القميص الأصفر.

جول عام 2018 صنف بيليه كأفضل لاعب برازيلي في التاريخ، وقد تفوق على لاعبين مثل جارنشيا ورونالدو وسقراط، لكن لا تكتفوا بذلك.

العديد من مناصري بيليه الملقب بالملك لا يرونه أفضل لاعب في تاريخ البرازيل فقط، بل أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ألفريدو دي ستيفانو سُئل "من هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم؟"، فأجاب "بيليه. ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبان رائعان بقدرات ممتازة، لكن بيليه كان أفضل".

روماريو كذلك قال "ميسي لديه كل ما يلزم ليُصبح الأفضل، لكن عليه أولًا أن يهزم مارادونا وروماريو ومن ثم بالتأكيد بيليه".