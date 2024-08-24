المدافع الإسباني يطرق أبواب دوري روشن

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النجم الإسباني سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد وإشبيلية السابق، من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

راموس كان قد رحل عن إشبيلية في نهاية الموسم المنصرم، وأصبح حرًا طليقًا الآن ومن حقه التوقيع لأي نادٍ بالمجان، لكنه يبحث عن العرض الأفضل من أجل ختام جيد لمسيرته الكروية.

وحاول إشبيلية، إقناع راموس بالاستمرار لموسم آخر، لكن المدافع التاريخي للكرة الإسبانية قرر أخيرًا تغيير المشهد بعد موسم تراجع فيه طموح فريق إشبيلية خطوة إلى الوراء وأنهاه في المركز ال14 بالليجا.

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وفجر الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، مفاجأة عكس كافة التوقعات التي ربطت اسم راموس بالانتقال إلى النصر السعودي، من أجل مزاملة صديقه السابق في ريال مدريد، الدون كريستيانو رونالدو، أو اللعب للاتحاد صاحب التاريخ العريق.

وكتب الجدي تغريدة عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا)، اليوم السبت، قال فيها: "المدافع الإسباني راموس اتفق بشكل نهائي مع نادي العروبة، فخر الجوف، بعقد يمتد موسمين".

وأضاف: "تبقت الفحوصات الطبية فقط، ومتوقع انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن العروبة العائد إلى دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، استهل مشواره في المسابقة بخسارة قاسية على ملعبه أمام الأهلي بنتيجة (2-0)، لذلك يبدو أن تحركات الإدارة ستكون سريعة من أجل تدعيم الفريق.