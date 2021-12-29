بقيمة تاريخية .. صندوق الاستثمار السعودي يعود لمحاولة الاستحواذ على إنتر!

يوشك صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الذي اشترى نادي نيوكاسل الإنجليزي قبل عدة أشهر، أن يستحوذ على نادي إنتر الإيطالي.

ومنذ إتمام صفقة الاستحواذ على نيوكاسل، ارتبط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء نادي إنتر الإيطالي، لكن ملاك "النيراتزوري" أكدوا دائمًا عدم استعدادهم للبيع.

لكن وفقًا لتقرير من صحيفة "International Business Times" الاقتصادية الأمريكية، فإن صفقة الاستحواذ على إنتر أصبحت وشيكة، ومن المحتمل أن تكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب التقرير، فإن صندوق الاستثمار السعودي يخطط لدفع حوالي 880 مليون يورو لإتمام الصفقة والسيطرة على إنتر.

وحاليًا، فإن 70% من أسهم إنتر تعود ملكيتها إلى مجموعة "Suning Holdings Group" الصينية، لكنهم يبحثون الآن عن شريك مالي قوي، وهو ما يبدو أنهم عثروا عليه مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويملك الصندوق حوالي 400 مليار يورو، ويمكن أن تجعل الصفقة من نادي إنتر واحدًا من بين أغنى الأندية في العالم.

وبسبب الأزمات المالية، التي تكبد إنتر حوالي 13.2 مليون يورو شهريًا من الخسائر، اضطر "النيراتزوري" في الصيف إلى بيع رومليو لوكاكو وأشرف حكيمي، بعد أن كانا من بين أهم نجوم الفريق.

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