مناشدة نجم الأهلي الأسبق لم تؤت ثمارها .. تأجيل حفل اعتزال خالد مسعد رسميًا: لم يحقق الأهداف المرجوة!

الحفل كان مقررًا له 12 من نوفمبر المقبل!

أعلنت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، رسميًا تأجيل حفل اعتزال نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق خالد مسعد، قبل أسبوعين من الموعد المقرر له.

الحفل كان من المقرر أن يقام في 12 من نوفمبر المقبل، إذ يجمع بين الراقي ونجوم الكرة السعودية أمام الأهلي المصري.

لكن جمعية رعاية الرياضيين أوضحت أنه تقرر تأجيل الحفل لموعد يحدد لاحقًا من عام 2025، لـ"أسباب تتعلق بعدم تحقيق الأهداف المرجوة من حفل الاعتزال ولرغبة الجمعية في ظهوره بأفضل صورة وبما يليق بتاريخ هذا النجم الكبير"، على حد تفسير بيانها الرسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الجمعية إلى أنها بدأت بالفعل في القيام بالإجراءات الفعلية لاختيار الوقت المناسب الجديد لإقامة الحفل، موضحة: "ننسق مع كافة الجهات ذات العلاقة والعمل بشكل أوسع لاستثمار الوقت لضمان الإعداد الأمثل لنجاح المهرجان فنيًا وتنظيميًا وتسويقيًا وزيادة عدد الرعاة الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان".

ذاك التأجيل يُعلن بعد 24 ساعة تقريبًا من مناشدة محمد عبدالجواد؛ نجم الأهلي الأسبق، بضرورة دعم خالد مسعد وحفل اعتزاله، حتى يخرج بصورة ناجحة.

يذكر أن مسعد كان قد اعتزل عام 2004، بعدما لعب لصفوف الأهلي حتى عام 2000 قبل أن ينتقل بعده للاتحاد، على إثر اعتراضه على الجوانب المادية الخاصة بالتجديد لقلعة الكؤوس، لكنه لم يتحمل تمثيل فريق آخر غير الراقي، ليقرر الاعتزال معلنًا ندمه على الانتقال للعميد.