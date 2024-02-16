"ممنوع اللمس".. مليار يورو تحمي نجم برشلونة من أطماع باريس سان جيرمان

لابورتا لن يولي هذه الأنباء اهتمامًا لسببين

وضع برشلونة حدًا للتقارير المنتشرة حول رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع أحد أهم المواهب الواعدة في النادي الكتالوني.

وكانت صحيفة "ذي أثليتك"، قد زعمت في تقارير سابقة أن إدارة النادي الباريسي تدرس التعاقد مع جافي، لاعب خط وسط برشلونة، من أجل تعزيز صفوف الفريق بعد إعلان النجم كيليان مبابي رحيله نهائيًا في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة لن يولي هذه الأنباء اهتمامًا لسببين، أولهما أن إدارة باريس لم ترسل أي مخاطبات بشأن جافي أو تفتح أي باب للمفاوضات، والثاني هو أن اللاعب لديه عقد يلتزم به داخل كتالونيا حتى صيف 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت إدارة برشلونة قد أمنت تواجد جافي صاحب الـ19 عامًا بعقد طويل وشرط جزائي ضخم يصل إلى مليار يورو، مما يجعله غير قابل للمساس من أي منافس يريد خطفه.

وكان تشافي قد تحدث عن جافي، مؤكدًا أن غيابه عن خط وسط الفريق في الفترة الأخيرة للإصابة، واحد من أهم أسباب ارتباك أداء البلوجرانا، نظرًا لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق.

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وتغزل تشافي في لاعب الوسط الشاب، قائلًا: "جافي لديه عاطفة خالصة وروح نقية، فتى يثير اهتمامنا جميعًا. لقد أضاف الروح والشخصية للفريق، إنه مثالي وقائد فطري مذهل، لا أتعب أبدًا من الثناء عليه. هذا الفتى ليس له سقف".