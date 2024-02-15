غير قابل للمساس.. باريس سان جيرمان يغري برشلونة بترك أهم نجومه!

ركيزة لدى المدرب تشافي هيرنانديز..

كما ينتظر برشلونة عودة لاعب خط وسطه جافي إلى الملاعب من الناحية الفنية، يبدو أيضًا أن الفتى الإسباني الواعد سيمثل حلًا اقتصاديًا للكيان الكتالوني الذي يعاني من ترنح اقتصادي.

ذلك يأتي لأن صحيفة "ذا أثليتك" أشارت إلى أن جافي الآن أولوية بالنسبة لباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية، بطلب من المدرب لويس إنريكي الذي دربه في منتخب إسبانيا ويعرف إمكانياته جيدًا.

جافي يعد مثالًا للاعب الذي يحبذه إنريكي، لاعب الوسط الموهوب قصير القامة قوي البنية، الذي يملك تحكمًا مثاليًا في الكرة، والاهم أنه إسباني وسبق أن عمل تحت إمرة إنريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يحاول إنريكي بناء فريق للمستقبل، بعناصر شابة رائعة تقود باريس سان جيرمان حاليًا مطعمة ببعض الخبرات، لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا سيكون صفقة مدوية حال إتمامها.

جافي يعد ركيزة أساسية لدى برشلونة طالما كان متاحًا في الميدان، إلا أن الظروف بنهاية الموسم مع قدوم مدرب جديد خلفًا لتشافي هيرنانديز قد تحمل الكثير من المتغيرات.. من يدري؟.