ملك التوقعات: "جمايل" اليابان على السعودية لا تُعد ... والرد: فاشل وتافه

تعرض حسن الصبحان لموقف صعب عبر تويتر، إذ نشر تغريدة أبدى خلالها سعادته بتعادل اليابان مع فيتنام لأنه يصب في صالح السعودية، لكنها تسببت في هجوم حاد ضده من العديد وأبرزهم الصحفي معن القويعي.

المنتخب السعودي كان قد حسم تأهله لنهائيات كأس العالم 2022 في الجولة الماضية بعد فوز اليابان على أستراليا، وقد اكتفى بعدها بالتعادل مع الصين بهدف لكل فريق ليفقد صدارة المجموعة لصالح اليابان بعد حفاظه عليها جل مشوار التصفيات.

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الصبحان المعروف بلقب "ملك التوقعات" قال في تغريدته أن المنتخب الياباني أهدى نظيره السعودي التأهل للمونديال، والآن بتعادله يُهديه فرصة انتزاع الصدارة مجددًا.

إذ كتب " ‏ياخي جمايل اليابان ماتنعد، بعد ما أهدونا التأهل الآن يتعادلون عشان يهدونا الأول".

الصبحان تعرض لهجوم حاد من المغردين الذين أكدوا أن الأخضر انتزاع بطاقة التأهل بنفسه وبفضل انتصاراته داخل وخارج السعودية، وأشاروا إلى أنه كان سيحسم بطاقة التأهل أمام الصين حال لم تفز اليابان على أستراليا.

الصحفي معن القويعي كان صاحب الانتقاد الأكثر قسوة على الصبحان، إذ وصفه بالتافه والفاشل، مؤكدًا أن لا أحد له أفضال على المنتخب السعودي إلا نجومه وانتصاراته المتالية.

إذ كتب "محد له جمايل يا فاشل، منتخبنا و نجومه و الفوز ورى الفوز هو اللي وصلنا للمرحلة هذه..!! مصيبة مثلك من يتصدرون تويتر و يغردون بتفاهات مثل هذه يابو اذان معدومة".

محد له جمايل يا فاشل، منتخبنا و نجومه و الفوز ورى الفوز هو اللي وصلنا للمرحلة هذه..!!

مصيبة مثلك من يتصدرون تويتر و يغردون بتفاهات مثل هذه يابو اذان معدومة.. — معن القويعي (@MaanAlquiae) March 29, 2022

الصبحان لم يستطع فعل أي شيء سوى حذف التغريدة التي أشعلت تويتر ضده دون أي توضيح أو اعتذار.

يُشار إلى أن السعودية ستُواجه أستراليا في جدة مساء اليوم في ختام التصفيات، والفوز سيُعيد المنتخب للصدارة فيما التعادل أو الخسارة سيُبقيه ثانيًا خلف اليابان.