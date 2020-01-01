مكروه إلى هذه الدرجة؟ لاعبو يوفنتوس يباركون رحيل ساري!

هل القرار كان منطقيًا؟

يبدو وأن شعبية ماوريتسيو ساري بين لاعبيه في يوفنتوس لم تكن بالقدر المطلوب، وهذا ما يكشفه نشاط اللاعبين على موقع "إنستجرام".

يوفنتوس أعلن مساء السبت عن إقالة ساري من منصبه بعد ساعات من الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا على يد ليون في دور الـ16.

المنشور الذي نُشِر على حساب يوفنتوس عبر إنستجرام، شهد إعجابًا من دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس الحالي، ما قد يوضح كثيرًا سوء العلاقة بين اللاعب ومدربه.

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لم يكن كوستا هو اللاعب الوحيد الذي أُعجِب بمنشور الإقالة، بل أيضًا قام إيمري تشان، لاعب بوروسيا دورتموند الحالي ويوفنتوس السابق، بالإعجاب أيضًا بالمنشور.

ساري استبعد تشان تمامًا من حساباته وكان سببًا في مغادرته لأليانز ستاديوم في يناير الماضي عائدًا إلى ألمانيا، ويبدو أن لاعب ليفربول الأسبق لم ينس السوء الذي طاله من المدرب الإيطالي.

الأمر نفسه حدث لماريو ماندجوكيتش، الذي كان أكثر المتضررين من وصول ساري لتدريب يوفنتوس الصيف الماضي، فتم إخراجه حتى من التدريبات إلى أن غادر إلى الدحيل القطري، وقد أعجبه منشور الإقالة أيضًا.

الواضح أن ساري لم يكن محبوبًا بين لاعبي يوفي، فلم ينشر أي لاعب من القائمة الحالية للبيانكونيري ولو كلمة شكر له، على عكس ما حدث العام الماضي عندما رحل ماسيميليانو أليجري عن السيدة العجوز.

يذكر أن الأنباء تشير إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو هو الأوفر حظًا لخلافة ساري، مع وجود أحلام في إدارة يوفنتوس للتعاقد مع الأسطورة زين الدين زيدان.