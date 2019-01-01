الدوري الإنجليزي الممتاز

مكتوميناي يحصد جائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

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Getty Images
النجم الاسكتلندي يفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي

نجح لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي، في تتويج تألقه مع مانشستر يونايتد بالحصول على جائزة الأفضل في شهر أكتوبر.

مكتوميناي حصل على فرصته الكاملة مع مانشستر هذا الموسم، خاصة بعد إصابة الفرنسي بول بوجبا.

نجم وسط الشياطين الحمر شارك بجميع مباريات الفريق هذا الموسم على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر بالدوري الإنجليزي.

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صاحب الـ22 سنة برز تألقه خلال هذا الشهر أمام ليفربول ونيوكاسل ونوريتش سيتي، حيث نجح في هز الشباك أمام الكناري بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/1.

وساهم أيضاً الاسكتلندي في تأهل مانشستر لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، بالفوز على تشيلسي 2/1 الأربعاء الماضي.

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وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مكتوميناي بلاعب الشهر في مانشستر يونايتد، حيث فاز بالجائزة أيضاً في سبتمبر.

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