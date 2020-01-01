مكتشف نجم بايرن يروي تفاصيل رفضه في مانشستر يونايتد

اللاعب الكندي كان تحت أنظار الشياطين الحمر

كشف خورخي ألفيال الكشاف السابق لمانشستر يونايتد، عن رفض النادي الإنجليزي فرصة التعاقد مع ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الشاب أكثر من مرة.

ألفيال شاهد اللاعب الكندي وهو في سن الرابعة عشر، حيث أعجب بقدراته المميزة خلال مشاركته بجائزة دالاس للشباب، وكان يطمح في ضمه لصفوف الشياطين الحمر.

محاولاته لإقناع إدارة يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب باءت بالفشل في النهاية، بعد قيامه بكتابة ما يقرب من 40 تقريراً من أجل المهمة.

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وقال كشاف اللاعبين في تصريحات لمانشستر إيفينينج نيوز:"كان أول لاعب أوصيت مانشستر يونايتد بالتعاقد معه فور قيامي بتسلم وظيفتي بالنادي".

وأضاف:"رأيته للمرة الأولى في كأس دالاس للشباب وأدركت وقتها مدى جودته كلاعب رائع، كان عمره 14 سنة فقط وعاد لفانكوفر حيث بدأت وقتها مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو".

وتابع:"عندما شاهدت مستواه قبل التطور والعمل مع المدربين المناسبين، علمت أنه يمكنه اللعب بفريق كبير، تحدثت معه بعدها ووجدت أنه طفل ذكي لا يهتم بالشهرة والأموال فقط".

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واستكمل:"بعد متابعته لمدة عامين أوصيت مانشستر به، كتبت أكثر من 40 تقريراً عندما كنت هناك ولكن الأمر لم يحدث في النهاية".

يذكر أن صاحب الـ19 سنة ظهر في 19 مباراة مع بايرن هذا الموسم، ليساهم بشكل قوي في عودة البافاري للصدارة من أجل اللقب الثامن على التوالي.