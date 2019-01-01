مكافأة خاصة للاعبي النصر لتخطي الاتحاد في الكأس

بدأ معسكر فريق النصر لكرة القدم لمباراة الاتحاد السبت المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كافأت إدارة النصر لاعبيها بعد الفوز على الزوراء 2 / 1 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بـ 20 ألف ريال.

وفي السياق نفسه وعدت لإدارة بمضاعفة المكافآت المالية لثلاثة أضعاف في حال التأهل لدور الـ١٦ لتصبح ٦٠ ألف ريال من أجل التأهل.

🕕61:75= #النصر أكثر الفرق تسجيلاً في هذه الدقائق برصيد 13 هدف. pic.twitter.com/gKJLACbA6J — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

وبدأ معسكر فريق النصر لكرة القدم لمباراة الاتحاد السبت المقبل ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعافي المهاجم عبدالرزاق حمدالله من آلام المفصل وانضمامه للتدريبات الجماعية أمس إضافة إلى قطع ابن جلدته نور الدين أمرابط جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي للإصابة العضلية التي أبعدته طوال الفترة الماضية ليكون الثنائي جاهزا للمباراة.

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يُذكر أن مكافآت الفوز المرصودة تقارب عشرة آلاف ريال في كل مباراة لكل لاعب من أجل تحفزيهم خلال هذه الفترة الهامة.