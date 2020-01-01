تيباس مجددًا اتهاماته لرئيس ريال مدريد: خلق توترًا داخل غرفة حكام الفيديو

رئيس الليجا يُهاجم من جديد فلورينتيو بيريز

جدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني انتقاداته اللاذعة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لإتصاله القديم برئيس اتحاد كرة القدم الإسباني "لويس روبياليس" للحديث عن تقنية الفيديو المستخدمة في إدارة المباريات.

بيريز كان قد تحدث مع روبياليس لانتقاد حكام تقنية الفيديو بعد خسارة فريقه أمام ريال سوسييداد بهدفين دون رد في سانتياجو بيرنابيو خلال الموسم الماضي، وقد تحدث تيباس خلال يناير الماضي مؤكدًا أن قرارات حكام الفيديو اختلفت تمامًا بعد تلك المكالمة.

تيباس وخلال حوار مع برنامج أونز عاد من جديد لتلك المكالمة قائلًا "ليس جيدًا أبدًا لعالم التحكيم بشكل عام أن يقوم نادٍ مهم مثل ريال مدريد بإجراء مثل تلك المكالمة بعد 20 دقيقة فقط من انتهاء المباراة، هذا الأمر خلق توترًا بين الحكام داخل غرفة تقنية الفيديو".

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أضاف "علينا أن نُبعد الحكام عن هذا الجدل التحكيمي، على الأقل نجعلهم الطرف الأقل تداخلًا في كل هذا الجدل، لكن الإعلان عن حديثنا مع رئيس ريال مدريد عن تقنية الفيديو لا يُساعد بالطبع".