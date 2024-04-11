مفاجأة كبرى | "مسؤول في الاتحاد" .. الكشف عن هوية المعتدي بالعصا على عبدالرزاق حمدالله خلال السوبر

الواقعة صادمة، وأصبحت صدمتها أكبر بعد الكشف عن هوية مرتكبها!

مفاجأة كبرى فجرها الصحفي الرياضي معن القويعي؛ الحاضر لكلاسيكو الهلال والاتحاد ضمن كأس الدرعية للسوبر السعودي، حول واقعة الاعتداء على المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم العميد.

الكلاسيكو كان قد حسمه الزعيم لصالحه بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية، ليتوج بالسوبر للمرة الرابعة في تاريخه.

وعقب المباراة، انتشر مقطع فيديو لحمدالله وهو يرش المياة على أحد الحاضرين للمباراة من المدرجات، ليتفاجأ برد فعله ضاربًا إياه بعصا على رأسه.

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البعض ظن أنه مجرد مشجع غاضب من مستوى اللاعب في المباراة، لكن بحسب القويعي فإن من قام بضرب الساطي هو عضو شرف في نادي الاتحاد.

وفي انتظار المزيد حول تلك الواقعة سواء بشكل رسمي من مسؤولي النادي الجداوي أو اللاعب نفسه.

يذكر أن حمدالله هو صاحب هدف العميد الوحيد في اللقاء، إذ تقدم لتنفيذ ضربة جزاء، لكن تصدى له مواطنه حارس المرمى ياسين بونو، لترتد الكرة من الأخير وتجد متابعة من الأول واضعًا إياها في الشباك الهلالية.