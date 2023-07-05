مفاجأة .. جورج جيسوس يتسبب في رحيل الشلهوب عن شباب الهلال

مهمة الشلهوب في الفئات السنية بالهلال كمدرب لم تتخط العامين، وجاء جيسوس لكتابة كلمة النهاية بها

تفاجأ الجميع باعتذار محمد الشلهوب بالأمس، عن الاستمرار في منصبه كمديرًا فنيًا لفريق الهلال تحت 17 عامًا بعد أقل من عامين من توليه المهمة.

نجم الزعيم السابق بدأ مهمته التدريبية في أواخر عام 2021م في الفئات السنية بالنادي، حتى وصل لقيادة فريق تحت 17 عامًا، بعد عام واحد من اعتزاله اللعب نهائيًا.

ووفقًا للصحفي الرياضي عبد الرحمن أباعود فإن الشلهوب سيتولى مهمة جديدة في القلعة الزرقاء، إذ سينضم للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وأوضح أباعود أن الشلهوب قطع إجازته الحالية، كي يلتحق بمعسكر الهلال الخارجي، المقام حاليًا في دولة النمسا.

يذكر أن الهلال أعلن قبل أيام، تعاقده مع جيسوس، لتولي المهمة الفنية للفريق في الموسم المقبل، ولمدة موسم واحد، ليعود البرتغالي من جديد بعد رحيله عنه في يناير 2019م.