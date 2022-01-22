مفاجأة .. وكيل ديمبيلي يتمسك باستمراره في برشلونة

يرفض عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، اليأس في حل أزمته مع النادي الكتالوني وإمكانية تجديد عقده للبقاء لفترة أطول.

عقد ديمبيلي ينتهي في يونيو القادم، والمفاوضات وصلت إلى طريق مسدود خلال هذا الأسبوع، وسط تهديدات من برشلونة بتجميد اللاعب وعدم مشاركته لو لم يرحل في يناير.

ومن جانبه خرج ديمبيلي للرد على ذلك بعد عرضه للبيع، مؤكدًا أنه لم يستسلم لأي تهديدات من هذا النوع.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الفرنسي لا يمانع التجديد لبرشلونة رغم كل ما حدث على مدار الأيام الماضية.

ورغم أن برشلونة جعل موقفه واضحًا، بعدم الرضوخ لمطالب ديمبيلي ووكيله، برفع راتبه السنوي إلى 20 مليون يورو مع دفع عمولة ضخمة، إلا أن الأمور لا تزال مفتوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسى سيسوكو وكيل اللاعب يخطط لرحلة إلى برشلونة هذا الأسبوع من أجل حسم القضية.

وأوضحت أن سيسوكو يؤمن بأنه تم شرح بعض الأشياء غير الدقيقة، حول طلباته لمكافأة التوقيع الخاصة بديمبيلي.

وأكدت أنه رغم اهتمام العديد من الأندية بضم اللاعب، إلا أن سيسوكو لا يزال في انتظار التحدث مع برشلونة، مشددًا على أنه لو كان الأمر يتعلق بالمال فقط، لكان اتفق مع أي من هذه الأندية بسهولة.

يذكر أن ديمبيلي لعب 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في التسجيل مرة واحدة وصنع هدفين.

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