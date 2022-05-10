مفاجأة كبرى في رد الاتحاد على اتهام النصر له بتحريض حمدالله

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رد نادي الاتحاد الرسمي على خطاب لجنة الاحتراف الموجه له بخصوص اتهام نادي النصر له بتحريض عبد الرزاق حمدالله على الرحيل وفسخ عقده وحقيقة التسجيلات المسربة للاعب مع حامد البلوي الرئيس التنفيذي للفريق الجداوي.

قضية النصر ضد عبد الرزاق حمدالله والاتحاد هي الشغل الشاغل للإعلام والشارع الكروي في السعودية، وقد ظهرت للسطح مجددًا بعد المفاجآت الأخيرة وأبرزها التسجيل الصوتي المسرب وتبادل البيانات بين اتحاد الكرة السعودي والنادي العاصمي.

ما هو رد الاتحاد على اتهام النصر له بالتحريض؟

رد الاتحاد الذي كشفت عنه مصادر خاصة لصحيفة الرياضية حمل مفاجأة كبرى وهي تأكيد النادي أن تلك التسجيلات التي جمعت حمدالله مع البلوي ليست صحيحة بل مفبركة.

النصر كان قد أعلن سابقًا تقدمه بشكوى في 28 مارس الماضي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يتهم فيها البلوي بالتحريض والتفاوض مع لاعبه السابق حمدالله خلال ارتباطه بعقد مع ناديه، وقد أرفق شكواه بأدلة صوتية موثقة حسب بيان النادي.

رد الاتحاد بنفي صحة تلك التسجيلات ووصفها بالمفبركة سيدفع لجنة الاحتراف لمطالبة اتحاد الكرة بمخاطبة جهات معينة لفحص تلك التسجيلات والتأكد من صحتها قبل إصدار القرار النهائي في القضية.

لماذا تقدم النصر بشكوى ضد الاتحاد؟

النصر أعلن عبر بيان رسمي تقدمه بشكوى ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي في نهاية مارس الماضي لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد أكد النصر في بيانه امتلاكه لتسجيلات تُدين حمدالله والبلوي والاتحاد وتثبت أن النادي الجداوي قام بمفاوضة اللاعب وتحريضه على الرحيل عن النصر والانضمام له قبل دخوله الفترة الحرة في عقده.

اتحاد كرة القدم أكد في بيان رسمي عدم اختصاصه بالتحقيق في تلك الشكوى لأنها تتضمن أطرافًا غير سعودية (حمدالله)، ونظرًا كذلك لأن هناك قضية مشابهة منظورة لدى فيفا، وقد رد النصر عليه بالإشارة إلى أن القضية الموجودة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تختلف عن تلك المقدمة للاتحاد المحلي.

اتحاد الكرة تحرك بعد بيان النصر وأرسل للفيفا خطابًا يسأل خلاله عن موقفه من الشكوى، وهل يتم دمج شكوى النصر لدى الاتحادين معًا في فيفا أم ماذا؟ وقد أعلن بعدها في بيان رسمي إجابة فيفا.

الاتحاد أعلن أن الجزء الخاص في الشكوى بالنصر وحمدالله سيكون مسؤولية فيفا لأنه يتضمن طرفًا غير سعودي، فيما سيستكمل الاتحاد بلجانه المختلفة التحقيق في شكوى النادي العاصمي ضد الاتحاد.

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