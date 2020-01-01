مفاجأة في ألمانيا.. كلينسمان يترك هيرتا برلين

خطوة غير متوقعة على الإطلاق..

أعلن يورجن كلينسمان عن استقالته من تدريب هيرتا برلين بعد شهرين ونصف فقط من تولي القيادة الفنية للنادي العاصمي.

أسطورة الكرة الألمانية تولى تدريب هيرتا في شهر نوفمبر الماضي بهدف إخراجهم من دوامة الهبوط، وقد نجح في ذلك بصورة نسبية.

وعلى الرغم من أن كلينسمان يحظى بدعم كبير من الجماهير، لكنه فاجأ الجميع بقرار استقالته من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك.

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كلينسمان كتب "أريد أن أشكر اللاعبين والجماهير والمسؤولين كثيرًا لمساعدتهم ودعمهم لي في العشرة أسابيع الماضية.".

كما تابع "بالفعل حققنا جزء من أهدافنا في الفترة الماضية، نحن نبتعد عن الهبوط بفارق 6 نقاط الآن، أنا مؤمن بأن هيرتا سيحقق طموحه قريبًا.".

"كمدرب، أحتاج إلى ثقة الجميع وهذا لم يتحقق لي. في معركة الهبوط تحديدًا تحتاج بعض العوامل للنجاح، وهي غير متوفرة لنا الآن."

وأتم "هذا ما جعلني أقرر في نهاية المطاف أن الخيار الأفضل لي هو مغادرة هيرتا برلين. سأظل أدعم النادي والمدينة دائمًا.".

يذكر أن هيرتا برلين له مشروع مميز حاليًا بدعم من الملياردير فيندهورست، حيث أقدم على شراء كريشتوف بيونتيك وأسكاسيبار وغيرهما خلال الشتاء الماضي كجزء من خطة الدمع.

كما تجدر الإشارة إلى أن هيرتا يقبع في المركز الرابع عشر من ترتيب البوندسليجا برصيد 23 نقطة.