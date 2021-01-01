مفاجأة .. غداء جمع تشيفرين مع بيكيه ولابورتا في برشلونة!

قبل شهر ونصف..

نقلت الـ RAC1 أن هناك لقاء جمع بين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ورئيس نادي برشلونة جوان لابورتا ومدافع النادي الكتالوني جيرارد بيكيه.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أثناء تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم بكتالونيا كيفية توزيع حقوق البث التلفزيوني وكيف تعمل المؤسسة.

حدث ذلك اللقاء قبل شهر ونصف، وتحديدًا قبل نحو شهر من انفجار قنبلة دوري السوبر الأوروبي بين كبار أندية القارة العجوز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبقية الاتحادات.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفري ، كان في برشلونة قبل شهر ونصف يأكل في مطعم Vía Venetto الشهير في المدينة مع جيرارد بيكيه وجوان لابورتا.

الجلسة تمت في إطار ودي للغاية والحديث كان عن كيفية عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكيفية توزيع حقوق البث التلفزيوني الخاصة بالبطولات التي تنظمها اليويفا بالنسبة للأندية.

كان قلب دفاع برشلونة مهتمًا بآليات توزيع حقوق البث التلفزيوني وتفاصيل عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفقًا للمصادر نفسها، من أجل إدارة أعماله بشكل أفضل.

ويمتلك بيكيه استثمارات خاصة في المجال الرياضي وخارجه، وكان جزءًا من اتفاقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع المملكة العربية السعودية من أجل إقامة كأس السوبر المحلي هناك.

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هذه اللقاءات الودية لم تمنع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين من الحديث عن عقوبات قاسية تنتظر ريال مدريد وبرشلونة بسبب تمسكهما بالمشاركة في السوبر ليج.