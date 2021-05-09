مفاجأة.. رونالدو كان على أعتاب الانضمام لميلان قبل يوفنتوس!

الأموال عرقلت الأمر في النهاية..

كشف مسؤولون سابقون في ميلان أن نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، كان على أعتاب الانضمام إلى الروسونيري في صيف 2017.

في ذلك التوقيت كان رونالدو ينشط مع ريال مدريد وأحد أهم نجوم النادي الملكي، بيد أن ملاك ميلان الصينيين آنذاك طمحوا في ضم الدون إلى سان سيرو.

بالنهاية، بقيّ رونالدو في ريال مدريد لمدة عام، ثم فاجأ الجميع بخطوة الانتقال إلى يوفنتوس نظير 100 مليون يورو، بهدف واحد وهو النجاح الأوروبي.

كيف كان رونالدو قريبًا من الانضمام إلى ميلان؟

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" في تقرير لها قبل مواجهة يوفنتوس وميلان، تحدثت مع مسؤولين سابقين في ميلان عن محاولات ضم رونالدو في الماضي.

البداية كانت من الرئيس التنفيذي لميلان في 2017، ماركو فاسوني، الذي قال "هذا صحيح، أراد يونج هونج لي ضم رونالدو إلى ميلان".

كما أضاف "لقد أراده لأنه يعتقد أن لديه جماهيرية كبيرة جدًا في الصين، كان اللاعب يريد مغادرة مدريد في ذلك الوقت، والتقينا مع وكيله (جورج مينديش) للحديث حول التفاصيل المادية".

ماذا قال رونالدو وقتها عن الانضمام إلى ميلان؟

المدير الرياضي السابق لميلان، ماسيميليانو ميرابيلي، زعم أن رونالدو كان يطمح في ارتداء قميص ميلان لولا العثرات المادية حينها.

ميرابيلي قال "قال لنا رونالدو: أنتم لستم في دوري أبطال أوروبا، حسنًا، أنا لم أفز مطلقًا ببطولة الدوري الأوروبي، لذا سأفوز بها أيضًا".

وواصل "يقول البعض أن الأمر كان مزحة، لكن الحقيقة أن الفرصة كانت مواتية لنا للتعاقد مع رونالدو، كل شيء صحيح في هذا الصدد".

لماذا فشل ميلان في التعاقد مع رونالدو عام 2017؟

في نهاية المطاف، أتى قرار الإدارة الصينية بأن التكلفة الاقتصادية لجلب رونالدو إلى سان سيرو لن تكون مجدية كما كانوا يظنون.

ميرابيلي في هذا الصدد قال "لم يقم الملاك بضخ الأموال، أخبرني فاسوني أن الأرقام لا تتطابق مع الإمكانيات وأن علينا التخلي عن الأمر".

وأتم "في البداية أعطوني ميزانية ثم غيروها، أخبروني من قبل أن المال موجود والفرصة أمامنا للتعاقد معه، ثم في الصباح قالوا لي عكس ذلك".

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