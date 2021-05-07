يوفنتوس يحلم بالجمع بين رونالدو وزيدان الموسم القادم

هل يعود زيزو لبيته القديم؟

يطمح نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في حالة رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف.

الشكوك مستمرة حول مصير المدرب الشاب أندريا بيرلو، بسبب خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا وخسارته للقب الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر خرجت بعض التقارير، تؤكد أن زيدان يريد الرحيل عن ريال، بعد وداع فريقه لدوري الأبطال من نصف النهائي ضد تشيلسي.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت أن عودة زيدان إلى يوفنتوس كمدرب، تعتبر بمثابة الحلم لرئيس النادي أندريا أنييلي.

ويطمح النادي في استغلال تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفريق، من أجل إقناع الفرنسي بالقدوم إلى تورينو.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان نفسه يشعر بتقدير كبير وعاطفة ليوفنتوس، وهو الفريق الذي لعب له قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

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ويتمسك النادي الإيطالي بالأمل في الوقت الحالي، بسبب رفض زيدان تقديم أي ضمانات حول استمراره مع ريال بعد نهاية هذا الموسم.

يذكر أن زيدان شق طريقه كأحد أفضل نجوم الوسط في العالم من خلال تجربته مع يوفنتوس، حيث لعب للفريق من 1996 إلى 2000 وانضم بعدها للدوري الإسباني عن طريق ريال لمواصلة رحلته مع التألق.