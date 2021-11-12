بسبب المنتخب .. الاتحاد يتهم الجماهير بالتنمر على فهد المولد

رد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على الانتقادات الموجهة ضد فهد المولد نجم العميد والمنتخب السعودي، بعد المستوى الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.

المولد لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة المنتخب السعودي الأخيرة أمام نظيره الأسترالي، وهو الأمر الذي جعل البعض ينتقده، ويتهم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر بمجاملته.

دياب نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يتهم فيها الجماهير التي تنتقد المولد، بأنهم يتنمرون من نجم الاتحاد ومنتخب السعودية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "المنتخب ليس لاعبًا واحدًا، بل كتلة تتحرك وفق منظومة متكاملة، وما يمارسه البعض من تصيد لبعض اللاعبين لا يليق برجل يمثل المنتخب".

أحمد صادق تابع: "ما يتعرض له فهد المولد يدخل ضمن حالات التنمر، رينارد أدرى بلاعبيه وما هو مطلوب منهم، ولن يجازف بمنتخب يدربه من أجل مجاملة، واصل يا فهد مشوارك ولا تلتفت".

المنتخب ليس لاعبا واحدا، بل كتلة تتحرك وفق منظومة متكاملة، وما يمارسه البعض من تصيد لبعض اللاعبين لا يليق برجل يمثل المنتخب، ما يتعرض له #فهد_المولد يدخل ضمن حالات التنمر، ريناد ادرى بلاعبيه وماهو مطلوب منهم، ولن يجازف بمنتخب يدربه من أجل مجاملة. واصل يا فهد مشوارك ولا تلتفت. pic.twitter.com/0Za2ZAkxFJ — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) November 11, 2021

المنتخب السعودي تعادل سلبيًا مع نظيره الأسترالي في المباراة التي أقيمت على أرض الأخير، بالجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الأسترالي صاحب الوصافة بـ10 نقاط.