وائل جمعة: لاعبو المنتخب لا يستحقون قميص مصر

غضب كبير تجاه اللاعبين بعد الاعتذار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شن وائل جمعة هجومًا لاذعًا على لاعبي منتخب مصر بعد ظهور إعلان مصور يحمل اعتذارهم للشعب المصري عن الفشل في كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر حامل لقب البطولة القارية 7 مرات كان قد خرج من ثمن نهائي النسخة الحالية المقامة على أراضيه بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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وقد تعرض اللاعبون والمدرب خافير أجيري واتحاد الكرة المصري لانتقادات واسعة من المحللين والنقاط والجماهير عقب الأداء الهزيل والمشاكل الإدارية والأخلاقية التي صاحبت مشوار الفريق في البطولة.

وبعد اعتذار عدد من اللاعبين عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، ظهر اليوم إعلان مصوريخص شركة مشروبات غازية يُظهر عدد من اللاعبين مثل طارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه والقائد أحمد المحمدي يعتذرون للجماهير على الفشل، وقد قيل أن الإعلان مُصور قبل انطلاق البطولة.

صخرة الدفاع المصري المعتزل شن هجومًا عبر حسابه الرسمي على تويتر على اللاعبين، إذ كتب "قمة الفشل أن تُحضر للفشل قبل بداية عملك .. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي مصر".

وقد شهدت السوشيال ميديا ردود فعل جماهيرية سلبية جدًا تجاه هذا الإعلان، إذ رأى جل الجمهور أن اللاعبين لم يُفوتوا فرصة استغلال فشلهم في البطولة دون الاستفادة منه ماليًا.