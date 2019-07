أحمد حسن كوكا معتذرًا: أمور كثيرة بحاجة للإيضاح

احنا اسفين .. دى اقل حاجة نقدر نقولها ، قريب في أمور كتيره لازم تتوضح و ان شاء الله اللى جاى احسن و أفضل لمصر . شكرًا على وقفتكم معانا و تشجعيكم لينا. 🇪🇬

A post shared by Ahmed Hassan Kouka (@hassankouka9) on Jul 9, 2019 at 2:18pm PDT