النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مصادر.. هيجوايين سينضم رسميًا لتشيلسي مساء اليوم

التعليقات()
Getty
هيجوايين يقترب من الانضمام رسميًا إلى صفوف تشيلسي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلنت عدة مصادر صحفية إيطالية وإنجليزية أن النجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين سيصل إلى لندن مساء اليوم الثلاثاء من أجل التوقيع رسميًا على انتقاله إلى صفوف تشيلسي.

اختيارات المحررين

وكان هيجوايين قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي منذ فترة كبيرة، وتحدثت الصحف والمصادر عن إتمام الصفقة قبل حوالي أسبوعين في انتظار الإعلان الرسمي.

وتمت صفقة هيجوايين في إطار صفقة ثلاثية ينتقل على إثرها ألفارو موراتا إلى أتليتيكو مدريد وكريستوف بيوتيك إلى ميلان وجونزالو هيجوايين إلى تشيلسي.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن أي من الصفقات الثلاثة حتى اللحظة، ولكن المصادر رجحت حسم الصفقات الثلاثة والاتفاق على كافة التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

وكان هيجوايين قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف تشيلسي الصيف الماضي قبل انتقاله إلى ميلان، ولكن إدارة النادي اللندني لم تحبذ الفكرة وقتها وعارضت طلب المدرب ماوريسيو ساري.

يذكر أن هيجوايين سينتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يضمن لتشيلسي أحقية الشراء بعد نهاية فترة الإعارة.

الموضوع التالي:
خاص جول | بعد رحيله عن السعودية - بيتزي مرشح لتدريب ناديين إسبانيين
الموضوع التالي:
أخبار انتقالات النصر | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو يناير 2019
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | كوريا تُطيح بالبحرين وتتأهل لدور الثمانية بالوقت الإضافي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 - مدرب أستراليا يدرس تغيير خطته أمام الإمارات
الموضوع التالي:
بيان - الأهلي: لأسباب غير مفهومة اتحاد الكرة لم يبت في شكوانا ضد السعيد وخاطبنا أهلي جدة
إغلاق