مصادر | ميسي يغيب 10 أيام بسبب الإصابة

ميسي يغيب عن برشلونة من أسبوع لـ 10 أيام ومشاركته أمام إنتر مستحيلة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر مقربة من نادي برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي للإصابة بعد مشاركته مساء أمس في مباراة برشلونة أمام ضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من كون هذه هي المباراة الأولى التي يشارك فيها ميسي بشكل أساسي منذ عودته من الإصابة، إلا أنه لم يستطع إكمالها بسبب إصابة جديدة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

ولم تتحدث أي من المصادر عن الفترة التي سيبتعدها ميسي عن الملاعب أمس، حيث انتظر الجميع خضوع البرغوث الأرجنتيني للفحوصات الطبية.

وحسب راديو كاتالونيا فإن الفترة المتوقع أن يغيبها ميسي عن الفريق هي من أسبوع إلى 10 أيام، وبالتالي فمن المتوقع غيابه عن مباراة إنتر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

برنامج شهير يكشف جملة ميسي المفجعة لفالفيردي وطبيب برشلونة

يذكر أن ليونيل ميسي قد تحدث في تصريحات سابقة عن معاناته من الإصابات في الفترة الحالية، حيث ذكر أن الجسد لا يرحم مع التقدم في العمر.