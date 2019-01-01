برنامج شهير يكشف جملة ميسي المفجعة لفالفيردي وطبيب برشلونة

ماذا قال ميسي لفالفيردي وطبيب برشلونة؟

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، عما دار بين ليونيل ميسي وطبيب برشلونة جوردي ميساليس، بعد الإصابة التي تعرض لها البرغوث في أول نصف ساعة أمام فياريال.

وشهد صدام الغواصات الصفراء مشاركة ليو ضمن التشكيلة الأساسية للبلو جرانا هذا الموسم، إلا أنه لم يكن محظوظًا بما فيه الكفاية، بتعرضه لانتكاسة جديدة عند الدقيقة 30.

والتقطت العدسات الحديث الجانبي الذي دار بين ميسي وطبيب البرسا، لكن لا أحد كان يعرف فحوى الحديث، قبل أن ينفرد به برنامج " El Golazo de Gol".

وبحسب رواية البرنامج، فقد بعث ميسي رسالة مفجعة للطبيب ومن قبله المدرب ارنستو فالفيردي، بالكشف عن معاناته في الركض، بقوله "لا أستطيع الركض. لا أستطيع الركض"، وهو ما أثار ذعر المدرب، لحاجته الماسة لخدمات أفضل لاعب في العالم في الاختبارات الصعبة القادمة.

ورغم تكتم برشلونة على نتائج الفحص الطبي الذي خضع له النجم الأرجنتيني وفترة غيابه المتوقعة حتى الآن، إلا أن نفس المصدر، أكد غيابه عن زيارة ملعب "ألفونسو بيريز" المقرر لها يوم السبت المُقبل لمواجهة خيتافي في الجولة السابعة للدوري الإسباني.

📆أمس.. زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة

" بيل لاعب مهم، إنه يُريد أن يفعل الكثير"🗨️



📆اليوم، زيدان يستبعد بيل من مواجهة أوساسونا بقرار فني 🥺 pic.twitter.com/Mc68ZfkqRY — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وستبقى الأمور مُعلقة حتى مباراة منتصف الأسبوع، التي سيحل خلالها إنتر بقيادة أنطونيو كونتي ضيوفًا على ملعب "كامب نو"، للاصطدام بكتيبة فالفيردي في الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.