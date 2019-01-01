مصادر | كونتي مدربًا لإنتر خلال أيام

سكاي إيطاليا تؤكد موافقة إنتر على شروط كونتي واقتراب الإعلان الرسمي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قد وافق على شروط إدارة إنتر من أجل تولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان كونتي قد ارتبط بمفاوضات مع إنتر منذ أن تولى جيوسيبي ماروتا منصب المدير التنفيذي للنيراتزوري في فبراير الماضي.

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وقال تسكاي إيطاليا إن كونتي دق وافق على شروط إدارة إنتر، كما وافقت الإدارة على مطالبه بخصوص الراتب والصلاحيات.

وبذلك أصبح الفيصل بين تولي كونتي منصب المدير الفني وبين أن يتم ذلك هو الإعلان الرسمي فقط والذي من المتوقع أن يتم بعد نهاية الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

وأكدت معظم الصحف الإيطالية في الآونة الأخيرة ووسائل الإعلام تولي كونتي تدريب النيراتزوري الموسم المقبل خلفاً للوشيانو سباليتي.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل مع إيمبولي ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي في مباراة يحتاج للفوز بها من أجل بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.