الإصابة تبعد كيليني عن يوفنتوس وإيطاليا

تكرر الإصابات يعرقل موسم مدافع يوفي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعرض جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، لإصابة جديد تكتب نهايته موسمه مع الفريق وقد تبعده عن لقاءات منتخب إيطاليا المقبلة.

وغاب كيليني عن مواجهتي أياكس بربع نهائي دوري الأبطال للإصابة في أبريل الماضي، كما تغيب عن عدد من اللقاءات الموسم الجاري لنفس السبب.

وأوضحت "كوريري" أنقائد يوفنتوس أُصيب من جديد على مستوى الكاحل، وهي المنطقة التي تتكرر بها نفس الإصابة منذ عدة مواسم.

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تحفة معمارية ❤️



(📸: @QSL ) pic.twitter.com/s8puqntbL3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

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وتأكد غياب اللاعب عن مباراتي يوفنتوس في ختام الدوري مع أتالانتا وسامبدوريا، ولكن مدة الغياب قد تطول لتشمل لقاءات الأتزوري الإيطالي.

وتلعب إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا أمام اليونان والبوسنة في أوائل يونيو المقبل، مباراتان قد يغيب عنهما كيليني في حال عدم تعافيه.

ويستضيف يوفنتوس أتالانتا مساء الأحد في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإيطالي الذي قد حسم لقبه سلفاً قبل عدة أسابيع للمرة الثامنة على التوالي.